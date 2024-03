’Angels of Mud’: ecco il videoclip ufficiale del musicista JayWolf

È uscito venerdì 15 marzo il videoclip di ‘Angels Of Mud’, brano del musicista forlivese JayWolf pubblicato il 23 febbraio e che racconta la tragica alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna nel maggio 2023. Il videoclip è una fusione di autenticità e cruda realtà. JayWolf, insieme al videomaker Simone Marini, ha scelto di usare materiale video autentico proveniente dalle televisioni locali e dalle comunità colpita durante l’alluvione. Queste immagini sono state fuse con riprese in studio durante la registrazione del brano, in collaborazione con i musicisti Serena Castellucci alla batteria ed Edoardo Scroccaro al basso. L’approccio del videoclip è quello alla base dei documentari storici sulle guerre. L’intento è trasmettere al pubblico l’intensità delle emozioni vissute. "Per questo videoclip, volevamo qualcosa di autentico – ha dichiarato JayWolf –. La decisione di incorporare video dell’alluvione catturati dalle televisioni locali e dai residenti stessi, uniti alle riprese in studio durante la registrazione del brano, è stata cruciale per trasmettere il messaggio di resilienza e speranza che vuole portare ‘Angels Of Mud’". JayWolf, nome d’arte di Simone Fesani, è un cantante e chitarrista-slide. Attraverso avventure zaino in spalla in luoghi come Africa, Islanda, Indonesia e Sud America ha appreso dai popoli indigeni il significato essenziale della parola ‘vivere’. Dopo l’uscita del suo primo live album, ‘PachaMama’, pubblicato nel 2022, JayWolf è pronto per l’uscita del suo EP, che lo porterà in giro per l’Italia e l’Europa in un tour con la sua band.

Alessandro Mambelli