Aperitivi ed eventi nel wine bar del Grand Hotel

A Castrocaro è aperta la Cantina Quattro Stelle del Grand Hotel, ‘wine bar’ dove consumare un aperitivo, incontrarsi dopo cena o organizzare eventi privati con uno chef dedicato. Ogni giovedì, venerdì e sabato dalle 18 alle 23 nel locale con ingresso in via Roma 2 si potranno gustare i migliori vini di rinomate etichette internazionali e locali e una selezione di prodotti di terra e mare, cullati da un sottofondo musicale. La serata in Cantina è anche inserita in uno dei tanti ‘voucher benessere’, che abbina l’aperitivo (comprensivo di un calice e un tagliere romagnolo con salumi, formaggi, piadina e fichi caramellati) all’ingresso serale al percorso di piscine interne ed esterne. Periodicamente, inoltre, nella Cantina Quattro Stelle vengono organizzate serate speciali di degustazione, promosse in collaborazione con importanti cantine italiane, non solo del territorio ma anche di altre regioni. L’opportunità, per amanti del vino e non solo, di conoscere e apprezzare differenti eccellenze enogastronomiche. Per informazioni, tel. 0543.767114.