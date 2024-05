Apre oggi la gelateria ’Il merlo’

Questo pomeriggio alle ore 17 ci sarà a Modigliana, al civico 29 della centralissima piazza Matteotti, la nuova apertura della ‘Gelateria il merlo’. Ad accogliere i clienti le due addette Yuma ed Ela, per l’occasione insieme agli chef del gelato della prestigiosa Scuola di Artico.

Partecipando non si troverà il gelato gratuito, ma acquistandolo si potrà contribuire ad un incasso che sarà interamente devoluto all’Auser di Modigliana, come segno di ringraziamento per gli importanti servizi offerti alla comunità.

g.a.