Archi e piano del trio Kobalt nella musica di Brahms

Il secondo concerto del cartellone ‘La musica a Forlì’, in programma oggi pomeriggio alle 17, presso la sala ex cinema Mazzini, in corso della Repubblica 88, vedrà protagonista il Trio Kobalt. Formatosi nel 2022 presso il Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano, il trio ha affinato la propria arte sotto la guida di illustri maestri, inclusi i preziosi insegnamenti del violinista russo Pavel Berman. I componenti del trio sono: la violinista Irenè Fioritom il violoncellista Lorenzo Guida e il pianista Riccardo Ronda. Attualmente impegnati in un percorso formativo presso l’Accademia Perosi di Biella nella classe del Trio di Parma, il Trio Kobalt ha conquistato una borsa di studio come riconoscimento al loro talento. La consacrazione è giunta con il recente trionfo al concorso europeo di musica da camera ‘Gasparo da Salò’ di Brescia, dove il Trio Kobalt ha conquistato il primo premio assoluto e il prestigioso premio del pubblico nel 2023. Il concerto di oggi pomeriggio alle 17 alla sala ex cinema Mazzini è dedicato a Beethovem e Brahms ed è realizzato in collaborazione con l’Accademia Perosi di Biella.

Il costo dei biglietti è di 15 euro l’intero, 10 euro il ridotto (over 65 e under 25), 5 euro (soci ’Amici della musica - Ottavini’), omaggio (soci ’Ambasciatori’). I biglietti sono acquistabili online dal sito www.teatrodelleforchette.it. Per informazioni: 0543.1713530; forlimusicaapsgmail.com.