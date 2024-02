Aria inquinata, già 11 sforamenti su 35 annui

La lotta allo smog è ancora in salita secondo il nuovo report di Legambiente ‘Mal Aria di città 2024’. Infatti, nonostante una riduzione dei livelli di inquinanti atmosferici nel 2023, le città faticano ad accelerare il passo verso un miglioramento sostanziale della qualità dell’aria. I loro livelli attuali sono stabili ormai da diversi anni, in linea con la normativa, ma restano distanti dai limiti che verranno approvati a breve dall’Unione Europea. In particolare Legambiente ha analizzato i dati del 2023 nei capoluoghi di provincia, sia per quanto riguarda i livelli delle polveri sottili (Pm10, Pm2.5) che del biossido di azoto (No2). I dati evidenziano un miglioramento rispetto al 2022, probabilmente attribuibile alle condizioni meteorologiche ‘favorevoli’, che hanno caratterizzato il 2023, anziché a un effettivo successo delle azioni politiche intraprese per affrontare l’emergenza smog.

Infatti, già i dati di queste prime settimane del 2024 dimostrano il persistere delle condizioni che conducono le concentrazioni di inquinanti al di sopra dei valori consentiti dalla legge. Dal 21 gennaio la nostra regione è infatti soggetta alle misure emergenziali a causa dell’eccessiva presenza di inquinanti nell’aria, che, in assenza di piogge o vento, avvolgono come una cappa le nostre città. Forlì ha già sforato 11 volte il limite consentito (sono 35 gli sforamenti consentiti in un anno). Durante tutto lo scorso anno Forlì aveva sforato il limite di concentrazione dei Pm10 solo 14 volte. Maglia nera di questa non lusinghiera classifica è Ferrara con 36 sforamenti.

ma.bo.