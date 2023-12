Arrestato con 90 grammi di hashish

Durante le festività gli agenti delle volanti della Questura di Forlì-Cesena hanno arrestato un uomo per detenzione di sostanza stupefacente. Il controllo è stato effettuato in orario notturno: l’uomo era a piedi in centro e alla vista dei poliziotti è parso particolarmente agitato.

Da una prima verifica è risultato in possesso di una modica quantità di hashish. Gli agenti hanno quindi ritenuto opportuno effettuare una più approfondita perquisizione personale sul posto, trovando un quantitativo ben più consistente di droga, nello specifico un unico pezzo del peso di quasi 80 grammi.

La perquisizione domiciliare ha consentito quindi di rinvenire altra droga e l’occorrente per la suddivisione e il confezionamento in dosi ovvero bilancino di precisione, bustine di cellophane e coltello. In totale venivano sequestrati circa novanta grammi di stupefacente sufficiente per essere suddivisa in circa duecento dosi.

L’uomo è stato quindi arrestato per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai sensi dell’art. 73 comma 5 del DPR 309/90 anche in ragione del fatto che risultavano a suo carico alcuni precedenti per reati contro il patrimonio. Comparso davanti al Giudice in udienza, il suo arresto è stato convalidato ed è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di presentarsi alla Polizia Giudiziaria.