Arriva Ilaria Cucchi (Avs). Con la Samorì c’è Giusy Versace (Azione)

Vari gli appuntamenti previsti dalle formazioni politiche. Si parte alle 15 in piazza Cavour con l’incontro, organizzato da ‘Alleanza Verdi e Sinistra Forlì’, con la senatrice Ilaria Cucchi (sorella di Stefano, morto mentre si trovava in custodia cautelare) e l’ex magistrato Carlo Sorgi: si parlerà anche del caso di Ilaria Salis che in queste ore dovrebbe essere scarcerata e trasferita ai domiciliari.

‘Sport e Inclusione’ è invece il titolo dell’incontro organizzato dalla candidata consigliera per La Civica Forlì Cambia, Sara Samorì, che vedrà la partecipazione del candidato sindaco, Gian Luca Zattini, del responsabile under 30 Azione Forlì-Cesena, Tommaso Minotti, del senatore e segretario regionale di Azione, Marco Lombardo, e l’allenatore nazionale benemerito di pallacanestro, Silvano Selvi. Ospite d’onore la senatrice di Azione Giusy Versace: attiva nel mondo della moda, ha perso le gambe a causa di un incidente stradale. Detiene vari record italiani nella corsa. È diventata poi anche volto televisivo. L’appuntamento è alle 17 alla birreria Bifor in piazza Cavour.

Domani alle 13 a Santa Sofia pranzo con Stefano Bonaccini, presidente della Regione e capolista per il Pd alle elezioni europee. Appuntamento al Parco della Resistenza: ci sarà anche la candidata sindaca del paese bidentino, Ilaria Marianini. Sarà possibile anche pranzare, in questo caso è necessaria la prenotazione al numero 338.5019907 (Luca).