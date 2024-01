Arriva la Befana. Spettacolo sul ghiaccio. E i vigili del fuoco si calano dal campanile

Dopo la magia del Natale è tempo dei festeggiamenti per l’Epifania; in città, tanti gli appuntamenti in programma. Si inizia oggi alle 17 al Good News (corso della Repubblica 2), con la ‘Festa della Pasquella’ in presenza del vescovo Livio Corazza; i bambini del centro storico e alcuni musicanti in costume si esibiranno con canti della tradizione. Anche quest’anno i befanotti della Croce Rossa distribuiranno le tradizionali calze; i volontari effettueranno la consegna a domicilio e durante il percorso faranno tappa anche al reparto di Pediatria dell’ospedale Morgagni-Pierantoni. È possibile prenotare la propria calza, entro oggi, inviando un messaggio al numero 334.9413560.

Domani la giornata è ricca di eventi: si inizia, alle ore 10 al Magico Borgo (piazzetta della Misura), con la musica della scuola di musica ‘L’arcangelo’. Alle 11, al teatro Diego Fabbri, va in scena lo spettacolo gratuito ‘I musicanti di Brema’ e alle 14.30 in piazza Saffi ci sarà l’estrazione di biglietti vincitori della lotteria dello Ior. L’atmosfera si scalda, dalle 15, con il dj-set di Radio Bruno in piazza Saffi: alle 15.30 è previsto l’esibizione dei ‘Ghiaccio Spettacolo’. Poi sarà la volta dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di viale Roma che, come ogni anno, scenderanno dal campanile di San Mercuriale: la Befana, quest’anno, sarà aiutata da Spiderman. Una volta atterrata, l’anziana signora distribuirà dolci a tutti i bambini. Sempre dalle 15.30 il Magico Borgo aprirà le porte alla musica della Masini Young Ensemble e alle 17.30 ai Giardini Orselli e in corso Garibaldi si esibiranno alcune band.

Si chiudono i festeggiamenti domenica alle ore 16 al Villa Romiti (via Sapinia), con la ‘Befana sui pattini’; l’evento, a offerta libera, raccoglierà fondi a favore delle associazioni sportive colpite dall’alluvione.

Anteprima dei festeggiamenti per la Befana anche a Forlimpopoli con la Tombola del riuso e del riciclo questa sera alle ore 20,30 nella sala della Torre dell’Orologio. Ricco il cartellone di domani. Cuore delle iniziative della giornata sarà piazza Garibaldi che dalle ore 9 alle 18 si animerà con le bancarelle del mercatino della creatività. Alle ore 10 torna lo spettacolare appuntamento con la Befana dei Vigili del Fuoco, che scenderà dal cielo. Per gli amanti della buona tavola, invece, la tappa obbligata è allo stand dell’associazione dei Gemellaggi che sarà attivo dalle 12 alle 14. Alle ore 11 nella chiesa dei Servi sarà protagonista il jazz d’autore con il concerto di Patrizio Fariselli, ‘Piano Solo’, ultimo appuntamento dell’Artusi Jazz – Inverno 2024, a cura dell’associazione Dai de jazz. Il pomeriggio sarà all’insegna della tradizione: dalle ore 14,30 alle ore 17 in piazza Fratti, per iniziativa del gruppo Funghi e Flora, saranno protagonisti i Pasqualotti e per rifocillarsi ci saranno vin brulè, biscotti, ciambella e, per tutti i bambini, una calza piena di dolciumi.

I festeggiamenti per la Befana a Bertinoro partono nella serata di oggi a Fratta Terme, dove la Pro loco, in collaborazione con il Bar Nadiani, organizza in via Loreta dalle ore 19 alle ore 22,30 una distribuzione di dolci per i bambini. Per i più grandi saranno preparati polenta e vin brulè. Alle 20,45 nella Concattedrale di Bertinoro andrà in scena il concerto del Coro Vocal Fly di Forlì. L’iniziativa ha una finalità benefica: il ricavato della serata (l’ingresso è a offerta libera) verrà devoluto al Centro missionario della Diocesi per alcuni progetti e missioni in Africa e Sud America. Immancabili, poi, i canti della tradizione con i Pasqualotti itineranti. L’iniziativa, a cura della Banda città di Bertinoro - Power Marching Band, li vedrà in azione dalle 19 alle 20 a Fratta Terme e dalle 20,30 nei locali del centro storico di Bertinoro. Domani si apre con un appuntamento originale: a partire dalle ore 12 sarà possibile visitare nel palazzo comunale il Planetario allestito dal Gruppo Astrofili ‘Niccolò Copernico’ di Saludecio. Nel pomeriggio in piazza della Libertà si potranno gustare vin brulé e caldarroste e ascoltare l’esibizione del Duo Barrique, dalle 16 i dolciumi distribuiti dal Comune.

Valentina Paiano

Matteo Bondi