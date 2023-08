Arriva ’La fine del mondo’ É festival dei documentari

L’alluvione che ha colpito la Romagna il 16 maggio ha portato alla necessità di calendarizzare nuovamente molti degli eventi che si sarebbero dovuti tenere nel periodo immediatamente successivo. Tra questi il ’Meet the Docs! Film Fest’, rassegna di documentari organizzata dalla cooperativa Sunset insieme a Tiresia Media e Città di Ebla, la cui settima edizione si svolgerà dal 25 al 29 ottobre. Nuove date ma stessa location per il festival, che sarà ospitato come previsto fin dal principio nell’Exatr di piazzetta Savonarola. Anche la tematica portante che dà il titolo a quest’edizione del ’Meet the Docs! Film Fest’, non cambia: sarà ’La fine del mondo’. Un tema scelto ormai da tempo, ma al quale gli eventi accaduti sul nostro territorio hanno conferito ulteriore contemporaneità.

"L’evento distruttivo che abbiamo vissuto a maggio ha reso ancora più attuali e urgenti quelle riflessioni che ci avevano portato, ben prima dell’alluvione, a scegliere il titolo della settima edizione della rassegna – commenta Matteo Lolletti, direttore artistico del festival –. Ci siamo accorti di quanto sia semplice per un mondo finire, di quanti sono i modi in cui può farlo, e di quanto numerosi sono i mondi che possono finire".

Il programma dell’appuntamento autunnale con il ’Meet the Docs! Film Fest’ resta sostanzialmente invariato: si tratterà di cinque giorni di film, incontri, masterclass e musica, accompagnati da alcune novità che saranno presto annunciate. Confermata anche la collaborazione con Gitana Wines, nonché ’Il pitch del reale’. La volontà nella costruzione della rassegna resta quella di partire dal cinema del reale per creare momenti di contaminazione tra diverse forme d’arte e cultura, coinvolgendo anche altre realtà del territorio. Il ?Meet the Docs! Film Fest’ è a ingresso gratuito e il programma completo di tutti gli eventi è consultabile al sito www.meetthedocs.it.

Martina Mastellone