Arrivano la nuova Sirenetta e Salvador Dalì

Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa della multisala Astoria. Gli spettacoli cominceranno dalle 20.30.

Arriva in programmazione ‘La Sirenetta’ di Rob Marshall: la trasposizione in live-action del classico d’animazione Disney del 1989 e ispirato alla fiaba di Hans Christian Andersen. Ariel (Halle Bailey) è la figlia più giovane di Re Tritone (Javier Bardem) ed è incantata dal mondo terrestre. Questa sua voglia di conoscenza della vita in superficie aumenta quando, durante una delle sue esplorazioni, si imbatte in un principe, Eric (Jonah Hauer-King), da cui rimane affascinata. È per questo che la sirena stringe un patto con la strega del mare Ursula (Melissa McCarthy): scambierà la sua voce in cambio di un paio di gambe umane...

In sala arriva anche ‘Dalìland’ di Mary Harron. Il film racconta gli ultimi anni di Salvador Dalì (Ben Kingsley). Siamo nel 1974, quando un giovane assistente di nome James (Christopher Briney) aiuta il pittore spagnolo ad allestire la mostra in una galleria di New York. Il ragazzo è entusiasta, ma stando accanto a lui scopre anche i lati oscuri della sua personalità e della sua vita, avvertendo il vuoto e la tristezza che Dalì porta dentro di sé. La sua paura di invecchiare è alimentata dai comportamenti sregolati di sua moglie Gala (Barbara Sukowa).

È una novità, poi, anche ‘Sanctuary’ di Zachary Wigon. Rebecca (Margaret Qualley) lavora nel settore dell’intrattenimento sessuale come dominatrice. Hal (Christopher Abbott) è il suo miglior cliente, appartiene a una ricca famiglia proprietaria di una catena alberghiera e sta per ereditare una vera fortuna, di conseguenza non può continuare a intrattenere il legame con Rebecca, soprattutto perché lei conosce ogni suo segreto e perversione. È così che Hal decide di farle visita un’ultima volta e dirle che non si vedranno più. Rebecca, però, non è d’accordo con la sua scelta e farà di tutto per fargli cambiare idea. Seguirà una notte in cui giochi di potere e tensione raggiungeranno l’apice, mentre sia Rebecca che Hal cercheranno di lottare per prendere il sopravvento l’uno sull’altra.

Resta in sala, invece, ‘Fast X’, film diretto da Louis Leterrier, il decimo capitolo della saga che vede Vin Diesel nei panni di Dominic Toretto. Questa volta lui e la sua famiglia sono alle prese con una rischiosa avventura a bordo delle loro auto. Dopo averne passate tante e aver sconfitto ogni nemico che hanno incontrato sulla loro strada, adesso la famiglia di Toretto deve affrontare un avversario che si rivelerà essere più spietato dei precedenti. Riemerso dal passato e assetato di vendetta, Dante (Jason Momoa) è determinato a distruggere la famiglia. Dante è il figlio del boss della droga brasiliano Hernan Reyes, che tempo addietro Dom e la sua famiglia hanno ucciso. Ora Dante è tornato per vendicarsi. Toretto e i suoi alleati viaggeranno da Los Angeles a Roma, dal Brasile a Londra e dal Portogallo all’Antartide, pur di fermarlo.