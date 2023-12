Arrivano le cucine donate dalla Fondazione di Renzo Rosso

In seguito all’alluvione, lo scorso maggio Otb Foundation ha attivato una raccolta fondi volontaria tra i dipendenti del Gruppo a sostegno delle famiglie colpite dal disastro. Alla presenza del sindaco Gian Luca Zattini e dell’assessore al welfare, Barbara Rossi, ieri mattina sono state consegnate le prime 2 delle 23 cucine donate alle famiglie alluvionate forlivesi e montate nei giorni scorsi, contribuendo concretamente al ripristino delle abitazioni distrutte dalla catastrofe di maggio.

"Gesti come questo scaldano il cuore e contribuiscono alla ripartenza della nostra comunità – affermano Zattini e Rossi –. La cucina per molti rappresenta il primo mattoncino di una nuova casa o il punto di riferimento in termini di condivisione e convivialità degli spazi domestici. Grazie a questa importante donazione e alla solidarietà di Otb Foundation, molte famiglie duramente colpite dall’alluvione avranno la possibilità di ottenere un aiuto significativo per ripartire e rialzarsi dal fango".

In questa occasione, Arianna Alessi vicepresidente di Otb Foundation lancia il suo appello: "In una società piena di problemi e di emergenze che continuano a colpire il nostro Paese, è fondamentale che gli ultimi non vengano dimenticati. Alla fine di un’emergenza ci sono sempre persone bisognose a cui tendere una mano per ripartire e noi di Otb Foundation non lo dimentichiamo e lo ricordiamo a gran voce con il nostro impegno. Lavoriamo ogni giorno come se fosse il primo, in maniera concreta, con il forte senso di responsabilità che ci contraddistingue e che ci spinge a dare un contributo attivo".

Otb Foundation è la onlus del gruppo Otb, il polo di moda internazionale fondato dall’imprenditore Renzo Rosso a cui fanno capo marchi come Diesel e Jil Sander e cura progetti di sviluppo sociale in tutto il mondo.