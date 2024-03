Art Bonus, teatro sul podio. Terzo posto per Accademia Perduta: "Valore riconosciuto in Italia"

Forlì si aggiudica il terzo gradino del podio al concorso ‘Art Bonus 2024’ per il progetto ‘Teatro Diego Fabbri – stagione 2022/23’ promosso da Accademia Perduta/Romagna Teatri e il Comune di Forlì. Con 8mila ‘Like’ ottenuti nelle ultime due settimane di votazione, il progetto ha conquistato la medaglia di bronzo nella categoria ‘Spettacolo’ a livello nazionale, sbaragliando la concorrenza di altri grandi centri culturali e capoluoghi di Regione. Un risultato che gratifica i mecenati della cultura forlivese e il lavoro dei beneficiari ma, soprattutto, l’intera comunità che, votando il teatro comunale ha consacrato Forlì quale ‘Città delle arti e della cultura’ per due anni consecutivi. Nel 2023, la riqualificazione dell’Auditorium aveva ottenuto il secondo posto nella categoria ‘Beni e luoghi di cultura’ del medesimo concorso.

Soddisfatti anche il sindaco Gian Luca Zattini e l’assessore alla cultura, Valerio Melandri: "Questo è il modo di fare cultura che ci piace e il cui valore e popolarità ci viene riconosciuto a livello nazionale. Chi parla di una città isolata – dichiarano gli amministratori –, anche culturalmente, deve prendere atto del contrario. In questi anni abbiamo lavorato a una narrazione popolare del concetto di arte che passa anche dalla valorizzazione e promozione del nostro teatro". Il merito di tale successo è da attribuire anche ai patron di Accademia Perduta/Romagna Teatri, Ruggero Sintoni e Claudio Casadio: "Grazie ai loro sforzi, il Fabbri oggi è sempre più un luogo di comunità e riferimento per artisti di fama internazionale". La fase conclusiva di voto, conclusasi lunedì scorso, ha decretato la classifica definitiva dei 40 progetti finalisti, sommando i voti ottenuti sulle piattaforme social a quelli ricevuti in precedenza sul sito dell’Art Bonus.

Grazie a una diffusa rete e interazione su Facebook e Instagram, la comunità forlivese ha permesso al Diego Fabbri di confermare quel terzo posto conquistato nella prima fase eliminatoria della competizione. Il Fabbri ha confermato la sua essenza di ‘teatro di comunità’, come dimostrano anche i numerosi ‘tutto esaurito’. Tutto questo grazie alla programmazione di stagioni artistiche estrose e inclusive di tanti linguaggi dello spettacolo dal vivo. Per la categoria ‘Spettacolo’, insieme ad Accademia Perduta/Romagna Teatri verranno premiati, con un riconoscimento simbolico in occasione di un prossimo evento pubblico, anche l’Associazione Flautisti Italiani e il teatro Regio di Parma.

Valentina Paiano