Artusiana stasera in casa per ripartire. Domani lo Scirea

Reduce da quattro ko, torna stasera in campo l’Artusiana Forlimpopoli: alle 21.15 ospita Omega Basket in un match delicato per tener viva la fiammella dei playoff. La squadra bolognese, in lotta per la salvezza, è ostica e dopo il cambio in panchina con l’arrivo dell’ex Castel San Pietro Marco Berselli sta cercando di rimettersi in moto, puntando sul trio di lunghi Musolesi-Saccà-Ballardini, sulla bandiera Ceccolini e sull’ex Baskérs Alessandro Vandi.

Domani alle 18.30, invece, il Gaetano Scirea ospita, a Bertinoro, Castel San Pietro in un match fondamentale in chiave salvezza: un successo bianconero ricaccerebbe gli ospiti a -6. Ma non sarà semplice, contro una squadra reduce da un inatteso sgambetto alla capolista Budrio (85-82), trascinata dalla verve di Pedini (36 punti), insieme ai vari Cisbani e Zaniboni, principali terminali di un gruppo giovane e atipico capace di accendersi.