’Aspettando Godot’: a Predappio il celebre testo di Beckett

Il Teatro Comunale di Predappio ospiterà oggi (ore 21) e domani (ore 16) il celebre testo teatrale di Samuel Beckett ‘Aspettando Godot’, interpretato da Eros Zanchetta, Ivanoe Privitera, Michelangelo Ballardini, Vincenzo Turiaco, con la regia di Stefano Naldi. Lo spettacolo fa parte del Teatro dell’Assurdo e si concentra su una scena in cui, accanto ad un albero, ci sono due personaggi: Vladimir (chiamato anche Didi) ed Estragon (chiamato anche Gogo) che stanno aspettando il ‘Signor Godot’ di cui non si sa nulla e che non appare mai sulla scena. Al suo posto interviene ogni tanto un ragazzo che dirà ai due vagabondi che ‘Godot oggi non verrà, ma verrà domani’. I due uomini si lamentano del freddo, litigano e parlano fra loro di argomenti banali che dimostrano il non senso della vita umana. Ad un certo punto arrivano altri due personaggi: Pozzo e Lucky, il primo è il padrone e tiene legato con una corda il secondo che è il suo servo. Questi due poi se ne vanno. Restano Didi e Gogo che pensano di andare via ma non si muovono. Non c’è alcun legame fra parola e azione. Il secondo atto presenta la stessa scena con discorsi senza senso, poi ritornano anche Pozzo e Lucky ma legati da una corda più corta a indicare il loro legame. Usciti di scena questi due, rientra il ragazzo per annunciare che oggi il Signor Godot non verrà. Didi e Gogo si chiedono se devono andar via ma la conclusione del dramma è ‘They do not move’. Biglietti: intero 20 euro; ridotto 15 (under 25, over 65, universitari, residenti Comune di Predappio, Soci Tdf, FoEmozioni). Info: 0543.1713530 - 339.7097952 - 347.9458012 E-mail: info@teatrodelleforchette.it.

Rosanna Ricci