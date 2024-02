Assicurazioni, tariffe alle stelle: nel 2024 gli aumenti in media sono pari al 33,5%

Costano care la distrazione alla guida e l’imprudenza degli utenti della strada. Secondo l’indagine annuale effettuata dall’Osservatorio di Facile.it, a Forlì l’1,94% delle persone assicurate con una polizza auto vedrà peggiorare quest’anno la propria classe di merito, con relativo aumento del costo dell’Rc auto, a causa di un sinistro con colpa dichiarato nel 2023. Sono 56mila gli automobilisti in regione che subiranno tale aumento, ma anche per quelli virtuosi le notizie non sono favorevoli se si considera che le tariffe Rc auto continuano a crescere.

Secondo i dati dell’osservatorio, a dicembre 2023 per assicurare un veicolo a Forlì occorrevano, in media (valore provinciale calcolato sulla migliore offerta), 522,64 euro, una cifra equivalente al 31,3% in più rispetto a quella di dodici mesi prima. La tendenza al rialzo, fra l’altro, non sembra mostrare segni di rallentamento. L’inflazione gioca infatti un ruolo chiave sul costo della riparazione dei veicoli, fattore che inevitabilmente va comportare l’aumento delle tariffe Rc auto.

La crescita di tali prezzi è più alta percentualmente, rispetto a Forlì-Cesena, nelle province di Reggio Emilia (addirittura +40,2% e prezzo medio fissato a 566.59), Parma (+36,4%), Modena (+35,1%) e Rimini (+34,6%) e inferiore nelle altre, fra cui Ravenna (+25,5%, dato più basso in Regione, ma manca la rilevazione in questo caso su Piacenza), dove però si paga comunque qualche euro in più di polizza (529,33 euro).

A livello regionale il 2,22% degli automobilisti emiliano-romagnoli ha dichiarato un incidente con colpa. Rimini è la provincia che ha registrato la percentuale più alta di guidatori che, nel 2023, hanno denunciato un sinistro con colpa (2,69%) e che, quindi, vedranno peggiorare la propria classe di merito. Seguono Bologna (2,43%) Reggio Emilia (2,33), Ravenna (2,13%), Parma (2,10%) e Modena (2%). Chiudono la classifica appunto Forlì-Cesena (1,94%), Piacenza (1,93%) e Ferrara (1,92%).

Ma qual è l’identikit degli automobilisti che vedranno aumentare il premio Rc auto a causa di un sinistro con colpa? A peggiorare la propria classe di merito sarà il 2,59% del campione femminile e il 2% di quello maschile.

Analizzando, inoltre, la professione dell’assicurato emerge come i pensionati siano risultati essere la categoria che, in percentuale, hanno dichiarato con più frequenza un sinistro con colpa (3,18%) e che quindi vedranno aumentare il premio. Seguono i liberi professionisti (2,89%) e i disoccupati (2,74%). In coda a questa classifica invece, e quindi con un dato migliore, ci sono gli insegnanti: quelli che hanno dichiarato nel corso del 2023 sinistri con colpa sono stati pari all’1,68%.

a. s.