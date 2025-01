Astoria, ecco Chalamet-Dylan e Genovesi

Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa della multisala Astoria dalle 18.

In cartellone arriva A complete unknown. Il film, diretto da James Mangold, è ambientato nella New York degli anni 60 dove un musicista diciannovenne del Minnesota, Bob Dylan (Timothée Chalamet), si sta affermando come cantante folk. Seguiamo le sue esibizioni nelle sale da concerto della Grande Mela e assistiamo sua rapidissima ascesa verso la cima delle classifiche. Grazie all’inconfondibile fascino delle sue canzoni, la sua popolarità travalica presto anche i confini del Nord America regalandogli un successo mondiale. Il suo straordinario percorso artistico di quegli anni culmina con la rivoluzionaria esibizione rock and roll al Newport Folk Festival nel 1965.

Nuovo arrivo anche 10 Giorni con i Suoi, diretto da Alessandro Genovesi, film che chiude la trilogia della famiglia Rovelli, cominciata nel 2019. Protagonisti sono ancora Fabio De Luigi e Valentina Lodovini nei panni rispettivamente di Carlo e Giulia. La famiglia è pronta a partire in vacanza per la Puglia, meta di studio della figlia maggiore, Camilla, che si trasferirà nella regione per iniziare l’università insieme al fidanzato Antonio. Carlo non è ancora pronto a lasciar andare la sua primogenita. Una volta arrivati alla masseria, i Rovelli incontrano la famiglia Paradiso, che non perderà occasione per rendersi poco gradita. Tra furti, menzogne, fuitine amorose e tanti altri equivoci, i Rovelli e i Paradiso capiranno, che al di là di incomprensioni e differenze, sono diventati una grande famiglia.

Rimane in sala Oh, Canada - I Tradimenti, di Paul Schrader. Leonard Fife (Richard Gere) è uno dei sessantamila disertori statunitensi che si rifugiarono in Canada per evitare di partire in guerra per il Vietnam. L’uomo, divenuto nel tempo uno scrittore, è ormai anziano, ma tormentato dal suo passato. È così che decide di condividere ogni suo segreto per smitizzare la sua vita così a lungo idealizzata, raccontando la verità. Nel cast del film troviamo anche Jacob Elordi e Uma Thurman.

Ancora nel programma anche Here, di Robert Zemeckis. Il film è ambientato per tutta la durata della storia in un’unica stanza e racconta la vita delle persone e delle famiglie che la abitano nell’arco di 100 anni. Una storia che viaggia attraverso le generazioni, catturando l’esperienza umana nella sua forma più pura. Tom Hanks e Robin Wright (40 anni dopo Forrest Gump) sono i protagonisti principali di un racconto d’amore, di perdita, di risate e di vita. Una curiosità: per coprire le diverse età dei protagonisti viene fatto uso dell’invecchiamento e ringiovanimento digitale.

Resta poi Diamanti, il quindicesimo film diretto da Ferzan Özpetek che torna in sala con un film sulla femminilità. L’opera è girata per intero a Roma, ambientata tra il presente e gli anni Settanta. Il film è contraddistinto dalla presenza di un cast corale formato da diciotto attrici italiane: Luisa Ranieri, Jasmine Trinca, Sara Bosi, Loredana Cannata, Geppi Cucciari, Anna Ferzetti, Aurora Giovinazzo, Nicole Grimaudo, Milena Mancini, Paola Minaccioni, Elena Sofia Ricci, Lunetta Savino, Vanessa Scalera, Carla Signoris, Kasia Smutniak, Mara Venier, Giselda Volodi e Milena Vukotic.

Infine, ancora in scena Maria, film diretto da Pablo Larraín che racconta la vita di una delle più grandi cantante liriche al mondo, Maria Callas, interpretata da Angelina Jolie, soffermandosi sui suoi ultimi giorni nella Parigi degli anni ‘70.