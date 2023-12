Atmosfera di Natale con gli Alpini, le letture e le stelle solidali di Ail

Un fine settimana all’insegna delle tante iniziative quello in programma oggi e domani a Forlimpopoli. Ce n’è per tutti i gusti. Alle 17 in biblioteca si terrà il nuovo appuntamento con Tacabanda, in programma letture e giochi con Elisa Mazzoli, amatissima autrice di libri per bambini e ragazzi. Invitati i bambini dai due anni in su. Prenotazione obbligatoria entro questa mattina al numero 0543 749271. In piazza Fratti oggi e domani pomeriggio il Gruppo Alpini distribuirà caldarroste e vin brulè, mentre in piazza Pompilio, dalle 14 alle 18, si potranno acquistare le stelle di Natale solidali messe in vendita dall’Ail. Per imparare a creare addobbi sostenibili con materiali di recupero e riciclo, niente di meglio che seguire i laboratori di ‘Natale con i fiocchi’, a cura di Spinadello, alle 15,30 oggi e domani nella Sala del Consiglio comunale.

Si potrà anche visitare la mostra ‘Merry Christmas, collezioni minime’, allestita nella galleria ‘A Casa di Paola’ per tutto il periodo natalizio. Edizione prenatalizia per il Mercatino della Segavecchia, che, come ogni seconda domenica del mese, torna domani. Dalle ore 8 alle ore 19 il centro storico si animerà con banchi di ogni tipo (antiquariato, modernariato, usato, riciclo). Artisti di strada, cantori e un menù ‘da osteria’ si potranno gustare a partire dalle 12 di domani in piazza Garibaldi nello stand promosso dall’associazione E Goz. Il menù prevede salsiccia, lampredotto e ‘fasuleda’, dalle 13 entreranno in azione i Cantastorie di Romagna con la loro musica e la loro allegria.