Attacco a Israele, minuto di silenzio per le vittime

La seduta del consiglio comunale di ieri si è aperta con un minuto di silenzio in memoria delle vittime dell’attacco terroristico di Hamas, che ha avuto luogo nei giorni scorsi. Al momento commemorativo è poi seguita l’esposizione della bandiera di Israele in segno di solidarietà. Il consiglio comunale di Forlì, in un secondo momento, nel corso della seduta, ha anche approvato all’unanimità una mozione di condanna dell’attacco da parte di Hamas ai danni dello stato ebraico.