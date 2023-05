Attenzione alla truffa dei finti spalatori col bobcat

"Siamo qui per aiutarvi, chiediamo solo un contributo per la benzina". Un gruppetto di tre persone, alla guida di un bobcat effettivamente utile per rimuovere il fango, si aggirava nei giorni scorsi lungo via Gorizia, nel quartiere San Benedetto: uno dei più colpiti dalla piena del Montone. Il ‘contributo’ era di 50 euro, una richiesta che un vero volontario – come dimostra il grande spirito solidale di questi giorni – non avrebbe mai fatto. I presunti spalatori si sono poi volatilizzati. Dopo aver preso i soldi, naturalmente. In sostanza: una truffa.

"Lo racconto al Carlino perché lo sappia più gente possibile – dice un lettore –. Immagino che queste persone stiano girando, non penso siano ancora a San Benedetto. Magari il giorno dopo si sono presentati in un’altra zona della città. So che chi ci è cascato farà denuncia. Ma bisogna che nessuno abbocchi più". Ancora più grave è il fatto che qualcuno, in un momento come questo, approfitti della disperazione, del bisogno di aiuto, finanche della debolezza per inventare una storia finalizzata a estorcere denaro a chi ne avrebbe particolarmente bisogno, magari dopo aver perso tutto.

È parso chiaro fin da subito che, dopo l’alluvione, uno dei rischi sarebbe stato lo sciacallaggio: chi gira la città cercando case incustodite dove poter arraffare ciò che gli alluvionati hanno dovuto abbandonare in tutta fretta. Oppure truffe di vario genere. Ha destato impressione la notizia, pubblicata sul Carlino di venerdì, dei due che hanno tentato di rubare un’ambulanza: "Forse – ragiona un membro delle istituzioni – serviva per rendere più credibile una messinscena per spillare soldi".

Nei giorni scorsi il Comune ha messo in guardia da un "ipotetico modulo da compilare per il risarcimento dei danni causati dall’alluvione. È falso". Il timore è che, con questo foglio, qualcuno possa avvicinarsi alle vittime. "Sia per abitazioni private che per imprese, la sola cosa da fare in questa fase è documentare il più possibile con foto e video", è il consiglio del Comune.