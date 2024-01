Attesa per la partecipazione o meno di ’Italia vai avanti’

Tra i prossimi partiti in corsa alle amminsitrative di Forlì ce ne potrebbe essere anche uno virtuale: si tratta di ‘Italia vai avanti’, movimento politico creato dal noto e pluripremiato creatore di libri pop-up Massimo Missiroli tramite l’uso dell’Intelligenza Artificiale e di cui abbiamo riportato la ‘fondazione’ la scorsa settimana. L’idea iniziale era quella di "dare vita al partito ideale – come ha spiegato lo stesso Missiroli – utilizzando lo sconfinato database al quale ha accesso la AI, per riflettere sul valore dell’autenticità", ma ora il suo creatore insinua un dubbio: "Una lista che attinge dalla saggezza dell’intelligenza artificiale e dall’esperienza umana potrebbe portare un nuovo tipo di dialogo e proposta politica. Quindi ‘Italia vai avanti’ si presenterà come lista civica nelle prossime elezioni comunali di Forlì?". Missiroli si riserva di rispondere alla domanda sul sito web italiavaiavanti.it, con la promessa che ai forlivesi aspetta "una sorpresa che potrebbe ridefinire le convenzioni della politica locale".