Aumento salato e ingiustificato della RC auto

Vorrei segnalare un problema, o meglio un caso personale che ad ogni modo penso riguardi ovviamente anche molti altri. Parlo di un aumento, secondo me del tutto ingiustificato, del prezzo dell’assicurazione RC auto. Mi spiego brevemente. La rata semestrale da me pagata (in anticipo) era di 224,35 euro fino al 31 dicembre 2023; invece dal 1° gennaio è diventata di 319,15 euro.

Alle mie rimostranze, dall’altra parte sono state tirate in ballo l’inflazione, le spese generali, il fatto che le tariffe sono imposte dalla direzione nazionale della compagnia assicuratrice e così via. Non faccio specificamente il nome dell’assicurazione in questione, ma sottolineo che il loro motto era "dalla parte dei lavoratori e dei pensionati".

Faccio anche notare che ho compiuto 80 anni, non ho avuto alcun incidente e in quattro anni ho percorso con la vettura assicurata solamente 23.000 chilometri. Mi guarderò adesso in giro per cercare di trovare una compagnia con richieste meno esose.

Lettera firmata