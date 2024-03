Bagnara: "La mia esperienza è finita"

Franco Bagnara, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle attualmente in carica, ha comunicato che non si ricandiderà alle prossime elezioni amministrative di giugno. Bagnara entrò ufficialmente in consiglio comunale il 13 settembre 2021 a seguito delle dimissioni di Simone Benini e da allora ha composto il gruppo consiliare del M5S insieme al collega Eros Brunelli, anch’egli subentrato in corsa (quando lasciò Daniele Vergini). "Tornerò ‘libero cittadino’, ripartendo dal Comitato di Quartiere. È stata un’esperienza di crescita personale vissuta con spirito di servizio per risolvere problemi concreti, senza cadere in polemiche sterili e votando in Consiglio Comunale sempre ‘secondo scienza e coscienza’ per il bene dei forlivesi".