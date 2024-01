Bambina trovata morta nella culla

Una tragedia ha funestato una famiglia di Meldola. Una bambina di circa un anno è stata trovata morta giovedì scorso dai genitori, una coppia di senegalesi, nella sua culla. La piccola pareva dormisse, ma è stato chiaro presto che non dava più segni di vita: così è scattata la chiamata all’emergenza. Era l’ora di pranzo, poco dopo le 13. Sul posto si sono portati gli uomini del 118, ma per la bambina non c’era nulla da fare.

Stando ai primi rilievi, da quanto è dato sapere nulla sarebbe apparso di anomalo sul corpicino della bambina e quindi si propende per un caso di ‘morte bianca’. Per capire comunque cosa abbia causato il decesso è stata disposta l’autopsia e solo dopo di questa saranno chiariti gli aspetti del triste episodio.

La famiglia vive in paese e ha un altro figlio, di 6 anni. La notizia ha scosso quanti conoscono i due genitori. "Personalmente qui in Comune non li conosciamo – dice il vicesindaco Jennifer Ruffilli –, ma la nostra amministrazione è ovviamente loro vicina nel dolore di questa terribile tragedia".

Giovedì moglie e marito, ancora sotto choc, hanno raccontato ai carabinieri quanto era accaduto e di lì sono partiti gli accertamenti. Si attendono quindi ora i risultati dell’autopsia.