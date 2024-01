Banda larga, progetto al via in 13 istituti comprensivi La Regione promuove il progetto musicale 'Banda larga', finanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus. Coinvolgerà centinaia di ragazzi delle scuole statali, con attività didattiche che inizieranno il 29 gennaio. Il progetto si avvale di scuole di musica e di diverse associazioni culturali e sociali, con l'obiettivo di avvicinare i giovani alla musica e contrastare la povertà educativa e le disuguaglianze sociali. Coinvolge 13 Istituti Comprensivi di Forlì-Cesena e Ravenna e si avvale di docenti specializzati nella didattica musicale.