Bandiera Br all’Artistico: "Non la si passi come semplice carnevalata"

"Rimango trasecolato di fronte alla notizia di una bandiera delle Brigate Rosse sventolata come nulla fosse da studenti di una scuola superiore forlivese": è intervenuto così ieri Jacopo Morrone, deputato della Lega, sulla vicenda accaduta al Liceo artistico e segnalata martedì da esponenti di Gioventù nazionale e Azione studentesca, sodalizi vicini a Fratelli d’Italia.

Si parla di una festa di carnevale all’origine del fatto (e comunque anche di possibili provvedimenti), ma Morrone ribatte: "Nell’attesa di accertamenti che devono essere approfonditi con grande serietà, evidenziamo che non è credibile scambiare questo gesto per una carnevalata. Non è accettabile infatti che si riduca a scherzo un simbolo, quello delle Br e dei loro ‘cattivi maestri’ di sinistra, che è costato all’Italia immensi lutti. E’ inevitabile pensare, a questo punto – aggiunge il parlamentare che ha preannunciato anche un’interrogazione in merito –, che ci siano state da allora preoccupanti e forse volute omissioni nell’insegnamento della storia recente italiana, sul periodo tragico della violenza politica degli ‘anni di piombo’, i famigerati anni ’70, costellati di attentati del terrorismo ‘rosso’ e costati centinaia di vittime. Su questi temi non si scherza".