Baskérs, ad Anzola via alla seconda fase

Inizia stasera alle 19, a Zola Predosa, la seconda fase di serie C per i Baskérs Forlimpopoli, in lizza per entrare nei primi quattro posti che valgono i playoff. Sei partite che serviranno per definire una classifica che parte dal totale equilibrio dei due successi e delle due sconfitte maturate negli scontri diretti fin qui giocati dalle squadre.

Il primo avversario dei ragazzi allenati da coach Tumidei sarà il Francesco Francia, seconda classificata nel girone A, formazione di grande esperienza che unisce ai giocatori del gruppo storico, il play Degregori, Almeoni, Bavieri, diversi elementi di qualità fuoriusciti la scorsa estate dalla Sg Fortitudo insieme a coach Mondini, ovvero Balducci, Tosini, Bianchini, che si aggiungono a due pedine di grande qualità come De Ruvo e Chiusolo. Profonda, esperta, solida: Francesco Francia è la classica formazione costruita per fare un campionato di alto livello e che, finora, non ha tradito le attese. Tornare dalla trasferta emiliana con un successo sarebbe, per Brighi e compagni, una grande iniezione di fiducia.

v. r.