’Beautiful minds’ imprenditrici sotto i riflettori

Storie di donne che hanno fatto e stanno facendo un’impresa, in tutti i sensi: si raccontano davanti alla telecamera alcune manager e imprenditrici della Romagna, nel progetto ‘Beautiful minds’ lanciato dal Comitato imprenditoria femminile di Confindustria Ronagna.

"Abbiamo voluto dare visibilità ai volti e alle voci delle colleghe che, nonostante tutte le difficoltà del momento, contribuiscono a con passione ed energia a tenere vivo il tessuto produttivo locale – afferma Alessia Valducci (foto), vicepresidente di Confindustria Romagna con delega all’imprenditoria femminile –. Il talento non è questione di genere, ma nei contributi delle colleghe ci sono punti di vista e storie che meritano di essere portate alla luce per sensibilità, piglio, visione e legame al territorio. Ne emerge un mosaico di proposte per affrontare gli ostacoli e cogliere le opportunità di crescita nelle difficoltà".

I video, che saranno pubblicati sul canale YouTube e sui profili social di Confindustria Romagna, sono nati da un’idea dell’imprenditrice cesenate Cristina Zani che, nella doppia veste di componente del Comitato e giornalista professionista, ha condotto la rubrica mettendo in luce sia l’ambito professionale sia il profilo personale delle colleghe intervistate.

A questa prima iniziativa di comunicazione del Comitato ne seguiranno altre per approfondire temi di attualità che riguardano il mondo dell’imprenditoria femminile: il 7 settembre alle 15 un convegno sulla certificazione di genere al palacongressi di Rimini, e in autunno tre talk-show che coinvolgeranno imprenditrici, professioniste e rappresentanti istituzionali della Romagna. Il primo di questi appuntamenti, dagli studi di Teleromagna, sarà inserito nel Festival dell’Industria e dei Valori di Impresa dell’Associazione, in programma dal 19 settembre al 5 ottobre.