Befana, che magia. Spettacolo in piazza tra voli acrobatici e danza sui pattini

L’epifania tutte le feste porta via. Forlì ha celebrato ieri l’arrivo della ‘vecchia signora’ con un fitto programma di eventi. In piazza Saffi dalle 15 l’atmosfera si è riscaldata con la musica di Radio Bruno mentre nella pista di ghiaccio due elfi ballerini hanno accolto una befana sui pattini che svestendo, a poco a poco, gli indumenti logori ha rivelato una sinuosa ballerina con un tutù bianco.

I pattinatori hanno affascinato adulti e bambini con acrobazie e danze fino a quando, con un gesto finale, hanno indicato agli spettatori di volgere lo sguardo verso San Mercuriale per ammirare Spiderman che si è arrampicato lungo le guglie e i mattoni del campanile romanico, fino a che i suoi sensi di ragno gli hanno fatto raggiungere la befana. Dandosi il cinque e salutando la folla sottostante, è iniziata l’adrenalinica discesa della ‘vecchia signora’ in groppa alla sua vecchia scopa. Una volta atterrata, ha distribuito caramelle alle centinaia di bambini presenti nonostante la pioggia e il freddo.

La befana ieri mattina ha fatto la sua comparsa anche a Carpinello, ma stavolta ha preferito un passaggio a bordo di un’auto d’epoca. Nel parcheggio dell’Emporio Guidi si è radunata una carovana di veicoli storici per l’Epifania a portare strenne e dolciumi ai bambini dell’associazione Papa Giovanni XXIII. La partenza ha visto protagonisti alcuni ragazzi della ‘Wheelchair Basket Forlì’, squadra di pallacanestro in carrozzina, che hanno ricevuto in regalo, dalle befane e dai befanotti di Hermitage Veteran Engine e dell’Automotoclub Storico italiano, palle e canestri. La pioggia non ha fermato la manifestazione che è partita sfilando con le auto d’epoca lungo le strade del centro fino ad arrivare al ‘Villaggio della Gioia’ a Villafranca; ad aspettare l’allegra comitiva c’erano circa 50 persone di cui venti minori che vivono nella casa protetta. "Il villaggio – sottolinea Daniele Fabbri, educatore della Papa Giovanni XXIII e allenatore della Wheelchair Basket – è una realtà che accoglie bambini e ragazzi che rischiano l’allontanamento dalla famiglia". Oggi alle 16 al PalaRomiti la ‘Befana sui pattini’ animerà il pomeriggio con esibizioni artistiche delle atlete della Polisportiva Cava Ginnastica e deli Forlì Roller, il mago Conrad con le sue magie e distribuzione delle calze. L’iniziativa è a offerta libera e raccoglierà fondi a favore dei quartieri Romiti, Cava-Villanova colpiti dall’alluvione.

Valentina Paiano