Bertinoro in festa: turismo lento, jazz e vino

Sono ben cinque i giorni di incontri e spettacoli in programma per l’edizione 2024 di ‘Borghi e rocche di Romagna’ a Bertinoro, "il progetto di promozione turistica del territorio – spiega la sindaca, Gessica Allegni – su cui continuiamo di investire in coprogettazione con varie associazioni locali". Dal 12 al 16 giugno, si susseguiranno vari appuntamenti: concerti con il Drinkin’ Jazz Festival, passeggiate, degustazioni con ‘Vini e sapori in strada’, cinema con il ritorno del festival ‘Animare’, talk, laboratori fotografici, mostre.

Si parte il 12 giugno con la prima a Bertinoro dello Slò Fest con il talk sul ‘turismo lento’ intitolato ‘Le domande che ti cambiano la vita’ di Gianluca Gotto: alle 21 ai giardini della rocca. Gotto è uno scrittore italiano che da tempo vive all’estero, in Indonesia. Attraverso il suo blog ‘Mangia Vivi Viaggia’ da dieci anni ispira migliaia di persone a vivere il cammino di crescita personale come un viaggio da intraprendere in piena consapevolezza. L’evento rientra nel programma della terza edizione di ’Slò Fest – Il Festival del Turismo Lento e Sostenibile’, che si svolgerà in varie località dal 10 al 15 giugno. Costo 15 euro, biglietti su www.inzir.it. Il 13 giugno torna per la terza volta a Bertinoro, ai giardini della rocca alle 21, ‘Animare Cartoon Film Festival’. Cinema all’aperto dedicato ai migliori cortometraggi internazionali di animazione per i più piccoli, in collaborazione con SediciCorto e il Comitato Genitori Bertinoro. Venerdì 14 giugno prende il via Drinkin’Jazz Festival che vedrà esibirsi, alle 19 nella corte della rocca, Julian Taylor; mentre alle 21,45, nei giardini della rocca, Tosca con il suo sestetto. Sabato 15 in piazza della Libertà si terrà il laboratorio fotografico ‘Anomalie’ a cura di Francesco Truono. Dalle 15 alle 19 apre il Museo Interreligioso inaugurando i nuovi orari per la stagione estiva. Il museo sarà visitabile sabato e domenica. Alle 17,30 presso il Monumento al Vignaiuolo parte Passejazz in compagnia della Retromarching Band: una passeggiata tra degustazione e musica. Conclusione in piazza della Libertà alle 19,15 con l’ultimo momento musicale della Band. Alle 20 al palazzo comunale si accendono i riflettori sull’arte con l’inaugurazione di ‘Il mondo in mille colori’, collettiva di pittura organizzata da Eleonora Baiardi, che sarà visitabile fino al 23 giugno.

L’appuntamento clou della giornata è rappresentato da ‘Vini e sapori in strada, nel Borgo’ che prenderà il via alle ore 19 in piazza della Libertà: si potranno trovare banchi di degustazione e vendita di vini e prodotti tipici delle aziende aderenti alla Strada dei Vini e dei Sapori dei colli di Forlì e Cesena. Ci sarà anche uno stand gastronomico a cura del Comitato Manifestazioni e Gemellaggi. Durante la serata sarà allestito uno spazio Campionato europeo per seguire la partita Italia-Albania. Alle 22,50, sempre in piazza della Libertà, è in programma l’esibizione del Chiara Paoli Quartet.

Domenica 16 si parte alle 10 con ‘Musica in Cammino’, passeggiata alla scoperta del mondo botanico di Leonardo Da Vinci in compagnia del naturalista Eddi Bisulli. Alle ore 10 si svolgerà anche il secondo appuntamento con il laboratorio fotografico ‘Anomalie’ a cura di Francesco Truono. Alle 11,15 al Santuario di Casticciano, è in programma ‘L’urlo dell’Africanità’ con Lisa Manara e Aldo Betto. Infine, alle 21,15 nei giardini della rocca andrà in scena il concerto di Baba Sissoko & Mediterranean Blues. Biglietti disponibili su www.diyticket.it.

Matteo Bondi