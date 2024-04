Bici condivise, boom da ragazzi. Bike sharing gratuito: più 65%: "E ora tre nuove postazioni"

Nel primo trimestre di quest’anno è boom di bike sharing, con un incremento registrato pari ad oltre il 65% rispetto allo stesso periodo del 2023. In più, entro metà maggio, sono annunciati tre nuove postazioni fisse, che vanno ad aggiungersi alle 10 già presenti in città.

L’amministratore unico di Forlì Multiservizi Integrati, Vincenzo Bongiorno (foto), rimarca il risultato ottenuto: "I dati sono figli di un lavoro portato avanti con perseveranza, anche coinvolgendo gli studenti universitari. Il dato credo possa migliorare ulteriormente nel tempo, anche perché accedere al bike sharing gratuito è oggi più facile ed ecologico". Il servizio si può utilizzare infatti scaricando l’apposita app anche dal sito www.fmi.fc.it, senza la necessità della tesserina plastificata.

Secondo i dati resi noti da Fmi, a gennaio 2023 gli sganci erano stati 674, mentre nello stesso mese del 2024 sono stati 823; più che raddoppiato il dato di febbraio: 438 nel 2023, 1.005 nel 2024; considerevole l’aumento anche a marzo in cui si è passati dai 637 sganci del 2023 ai 1.088 del 2024. Calcolatrice alla mano, significa che dal totale di 1.749 sganci registrati da gennaio a marzo 2023, si è passati ai 2.916 sganci totalizzati nei primi tre mesi del 2024. Da qui si ricava l’incremento di oltre il 65%.

Delle tre nuove postazioni fisse, due andranno a prendere il posto dei punti bike sharing con orari limitati, sperimentati negli ultimi sei mesi, presso il parcheggio a due piani di via Lombardini, e nel parcheggio lunga sosta di via Manzoni. La terza postazione sarà invece installata nuovamente di nuovo all’Ospedale di Vecchiazzano, dopo che era stata smantellata, in accordo con l’Ausl, per esigenze tecniche durante gli anni della pandemia. Per info: 0543/1718100; posta elettronica info@fmi.fc.it.