Bicipolitana, ecco la mappa delle linee già pronte e i lavori previsti

Si aggiungono nuove rotte all’itinerario della ‘bicipolitana’, la mappa di percorsi ciclopedonali segnalati in città tramite segnaletica colorata: progetto realizzato dal Comune in collaborazione con Fmi per rendere la città più ‘bike friendly’. Ad oggi è già pronta la segnaletica orizzontale e verticale nelle seguenti linee: linea 1: viale Bologna- viale Roma; linea 3: Ravaldino – centro studi - Bussecchio - polo aeronautico; linea 4: San Varano - Porta Schiavonia; linea 5: Ravegnana – viale dell’Appennino e linea 6: San Martino – via Campo di Marte – via Gramsci - Fiera - centro commerciale. A buon punto la realizzazione di tre importanti corsie ciclabili: la linea 6 (via Placucci - via Mazzatinti - via Campo degli svizzeri); la linea 13 (Via Balzella tra via Bertini e via Meucci) e la linea 3 (Via Decio Raggi tra viale Bolognesi - via Corelli ). "Parallelamente – spiega l’assessore all’ambiente Giuseppe Petetta – abbiamo pianificato le attività di ripristino asfalti delle ciclabili, fresatura e rifacimento tappeto, in tratti della linea 1, lungo viale Roma, nella linea 3, lungo via Montaspro e via Medaglie d’Oro nel tratto tra via Fulceri e via Campo di Marte, in entrambe le corsie". Prosegue anche la campagna informativa avviata dal Comune per sensibilizzare i cittadini sull’uso della bici. "La bicipolitana – conclude Petetta – è un sistema di percorsi chiari e funzionali per muoversi in sicurezza, senza stress, divertendosi e facendo bene all’ambiente, per riscoprire i luoghi dell’arte e della cultura, il centro storico, le aree urbane e i quartieri del forese". Lo stato di avanzamento delle 15 linee della bicipolitana è consultabile sul sito: bicipolitanaforli.it.