Bidentina più sicura: lavori in corso. Due cantieri per oltre 2 milioni

Sono partiti i lavori di adeguamento della Sp 4 del Bidente a Castagnolo (Civitella) e di manutenzione del viadotto all’ingresso di Galeata. Quest’ultimo intervento è situato all’ingresso del paese venendo da Forlì e sarà effettuato dalla ditta Ingeos Srl con un investimento di 1.400.000 euro e dovrà essere terminato in 8 mesi. Sul posto oltre ai tecnici del Servizio infrastrutture viarie della Provincia di e i responsabili dell’azienda anche il sindaco di Galeata Francesca Pondini e il consigliere provinciale delegato alle strade Daniele Valbonesi. "L’obiettivo, attraverso una manutenzione straordinaria, – spiega la Provincia – è conservare le caratteristiche strutturali del viadotto, incremento della larghezza pavimentata (8,50 metri), porre in opera nuove barriere di sicurezza e realizzare un percorso pedonale sul viadotto con estensione al tratto stradale adiacente in direzione del centro abitato". Più a valle, sono iniziate le attività propedeutiche alla realizzazione dei lavori di adeguamento funzionale del tratto di Bidentina in prossimità dello svincolo per Castagnolo (Civitella), al km 62+000. "I lavori molto attesi consistono nell’allargamento della carreggiata a 9,50 metri, per un tratto di circa 250 metri e prevedono la realizzazione del nuovo svincolo in direzione di Castagnolo contribuendo a una più sicura accessibilità. I lavori, che costano 775.000 euro, sono stati affidati alla ditta Fratelli Ferrari di Sora (FR) e dovranno essere conclusi entro 6 mesi". Abreve inizieranno anche i lavori di rifacimento del manto stradale in prossimità del centro abitato di Civitella, intervento che va a completare l’asfaltatura già eseguita per 2,6 km.

Oscar Bandini