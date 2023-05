Bignami in missione Il viceministro visita i luoghi del disastro: "Daremo risposte celeri"

di Gianni Bonali

Nella giornata di ieri il viceministro delle Infrastrutture e dei trasporti Galeazzo Bignami ha fatto un sopralluogo in alcuni dei luoghi più colpiti dall’alluvione del territorio di Forlì e Cesena. Bignami è giunto in prima mattinata a Cesena, dove ha assistito al funerale di Sauro Manuzzi (69 anni) e Marinella Maraldi (72), travolti dall’esondazione del fiume Savio.

In seguito, accompagnato dalla deputata Alice Buonguerrieri, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, ha fatto un sopralluogo al Centro di addestramento Polizia di Stato devastato dall’acqua e dal fango. "Il Caps – ha affermato la parlamentare – è un’eccellenza non solo per Cesena, ma per tutto il Paese e anche all’estero, nella formazione delle dorze dell’ordine. Il viceministro si è interfacciato con il ministro dell’Interno Piantedosi, che ha assicurato interventi rapidi per consentire al Caps di ripartire meglio di prima".

Poi Bignami è arrivato a Forlì in viale Bologna, a rendersi conto della spaventosa distruzione nel quartiere Romiti, dove insieme al sindaco Gian Luca Zattini e a Vincenzo Bongiorno, amministratore di Forlì mobilità integrata, ha incontrato i volontari, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, impegnati per la sicurezza del territorio devastato dall’alluvione. "Andiamo avanti nella rimozione del fango e dei rifiuti – ha detto il viceministro –, in modo che presto Forlì possa ritornare a essere più forte di prima".

Un legame forte con la città di San Mercuriale per il politico bolognese di FdI, la cui madre è forlivese e che martedì 16 maggio, insieme al sindaco, era sul ponte di Schiavonia in un frangente drammatico, con la pioggia battente e una donna in pericolo di vita. "Ero con il sindaco sul ponte – ha ricordato – e in venti minuti lo scenario è divenuto terribile, con la corrente impetuosa del fiume che stava portando via una signora. Per fortuna due giovani hanno notato la situazione e le hanno gettato una camera d’aria come fosse un salvagente, riuscendo a recuperarla sana e salva".

Zattini ha accompagnato Bignami a vedere anche lo stato del fiume Montone, che ha invaso le abitazioni e le attività commerciali della zona. "Sono circa 10mila le famiglie forlivesi coinvolte direttamente nell’alluvione – ha precisato Zattini – e dobbiamo aiutarle con urgenza sia dal punto di vista economico che materiale". Inoltre diverse aziende del territorio sono in enorme difficoltà, chiedono sostegno e "come Governo – ha spiegato il viceministro – abbiamo attivato fondi per 475 milioni di euro a favore sia dei lavoratori che degli imprenditori, a ristoro anche dei beni aziendali distrutti".

La delegazione ha anche fatto tappa al palasport Villa Romiti, centro di cure primarie sanitarie in questo periodo di emergenza e punto di arrivo di cibo e prodotti per l’igiene. "Ci stiamo impegnando al massimo a favore dei cittadini – ha spiegato Stefano Valmori, coordinatore del comitato di quartiere Romiti –, ma abbiamo necessità di risposte urgenti da parte dell’amministrazione comunale su diversi temi, anche perché la situazione è complicata e le richieste sono tante".

Bignami ha poi visitato la scuola media ’Mercuriale’ in via Sapinia, trovando gli studenti nel giardino intenti a cantare e ballare per liberare la mente da una condizione anche psicologicamente pesante. Nel parcheggio vicino, infatti, una montagna di elettrodomestici e rifiuti di ogni genere aspettano di essere smaltiti.

In tarda mattinata il viceministro e la Buonguerrieri hanno fatto sopralluoghi anche a Dovadola, Rocca San Casciano e Galeata, alla diga di Ridracoli, a San Piero in Bagno e al lago di Quarto, interessato da una frana, valutando la condizione delle strade statali 67 e 71 e incontrando gli amministratori locali. "Il Governo – ha sottolineato Bignami – darà risposte celeri". Alla diga Bignami è stato accolto dal presidente Tonino Bernabè, visitando il coronamento dell’invaso e la casa di guardia dove gli sono stati esposti il ruolo dell’invaso e i progetti futuri.