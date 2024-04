Blitz antidroga a Forlì, denunciati due giovani per spaccio in appartamento abusivo

Un blitz antidroga giovedì della Polizia ha portato a due denunce all’autorità giudiziaria. Gli agenti sono intervenuti in un appartamento dove alloggiavano abusivamente due giovani già coinvolti in aggressioni e spaccio. L’appartamento, a ridosso di un parco, era segnalato dai cittadini della zona come luogo di possibile incontro per l’acquisto di stupefacenti. Nella perquisizione sono stati trovati droga, un bilancino di precisione e materiale da taglio. Lo stupefacente (hashish e cocaina) era nascosto in una piccola cassaforte. Uno dei due giovani aveva un provvedimento di revoca del permesso di soggiorno per risse e aggressioni. Il proprietario di casa, non avendo presentato dichiarazione di ospitalità alla Questura, rischia una sanzione fino a 7.000 euro.