Blitz antidroga: trovato un chilo e denunciati tre spacciatori

La Polizia ha recuperato un chilo di droga, tra hashish, marijuana e cocaina, e denunciato tre pusher in due sistinte operazioni. Gli agenti si sono mossi dopo alcune segnalazioni dei cittadini nel centro storico. La Squadra mobile ha quindi puntato i riflettori su una loro ’vecchia conoscenza’ e nella sua casa ha trovato piante di marijuana in vaso dell’altezza di circa 30-40 centimetri, panetti di hashish e altre piante di marijuana, un chilo in totale. In un intervento in zona di Vecchiazzano, anche qui dopo alcune segnalazioni, i poliziotti hanno perquisito la casa di una coppia, poi denunciata, recuperando della cocaina. L’operazione è scattata dopo il pedinamento dell’auto dei due e un controllo del mezzo che ha fatto scoprire delle dosi di cocaina. Da qui la perquisizione domiciliare col recupero di altre sette palline di cocaina, oltre a materiale per confezionamento e per la pesatura. Entrambi i giovani sono stati denunciati.