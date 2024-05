Blitz dell’ex ministro Lupi: "Zattini governerà ancora"

"Faccio i miei migliori auguri a Gian Luca Zattini perché possa raggiungere due risultati: la riconferma a sindaco per la sua città e un buon risultato elettorale per la lista ‘La Civica’ che lo appoggia": Maurizio Lupi, leader nazionale di ‘Noi Moderati’ ed ex ministro, ha incontrato ieri pomeriggio la stampa presso il comitato della lista ‘La Civica’ in piazza Saffi, nel suo tour elettorale a supporto dei candidati del centrodestra per le prossime elezioni europee e amministrative.

"Dopo cinque anni di buona amministrazione di Forlì – ha proseguito Lupi –, il servizio alla comunità di Zattini continuerà e la città potrà cambiare ancora grazie al suo lavoro e a quello della sua squadra, nel segno della responsabilità e dell’attenzione alle richieste dei cittadini. Siamo moderati e popolari e qui da voi mi sento a casa. A livello nazionale ci siamo incontrati con Antonio Tajani e con Forza Italia abbiamo costruito un progetto comune, con i valori cristiani ed europeisti in primo piano".

"Già nella precedente tornata elettorale – ha ricordato Paola Casara, capolista alle comunali – abbiamo raggiunto quasi l’11% dei consensi in città e ora abbiamo rinnovato il progetto con una lista moderata, accogliente ed inclusiva con diverse personalità della società civile e tanti giovani che si stanno impegnando a fondo, portando le loro competenze e il loro entusiasmo. ‘La Civica’ ha riunito anche anime provenienti dal centrosinistra che hanno riconosciuto il buon lavoro fatto dalla giunta di Gian Luca Zattini. Penso ad Azione, a Italia Viva e ai repubblicani, che ci porteranno a un risultato importante – ha concluso l’assessora –, con al centro le persone e i progetti per Forlì, al di là degli schieramenti ideologici".

"Provengo dalla tradizione democristiana – ha affermato a sua volta il sindaco Gian Luca Zattini – e la moderazione è un bel concetto. Per me significa essere al servizio della città, di tutti i forlivesi indistintamente, con concretezza, ed essere impegnato sempre nella ricerca di risultati tangibili di crescita economica e sociale. Ho buone sensazioni riguardo al nostro risultato elettorale – la chiosa del sindaco –, ritengo quindi che saremo vincitori alle prossime amministrative e ciò ci consentirà di proseguire il lavoro a favore della comunità".