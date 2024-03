Bollette, il caso arriva in Regione

Ripristinare la linea telefonica fissa nelle frazioni del quartiere numero 4 (Durazzanino, Malmissole e dintorni), danneggiata dopo l’alluvione, e intervenire su Tim perché ai cittadini e alle imprese arrivano le bollette da pagare (foto sopra) anche se non possono usare il telefono. Il caso, sollevato nei giorni scorsi da un gruppo di cittadini della zona (che hanno ricevuto addirittura solleciti di pagamento), è stato portato in consiglio regionale da Marco Mastacchi, capogruppo di Rete civica, in un’interpellanza alla giunta. Il consigliere, inoltre, chiede un intervento della Regione per le bollette e l’infrastruttura tecnologica: i residenti hanno riferito che, secondo la stessa Tim, il guasto sarebbe "irreparabile", per di più in una zona periferica poco appetibile commercialmente. Tim, dunque, "è perfettamente a conoscenza della situazione". Timori anche per gli anziani privi di telefono.