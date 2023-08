"Bonaccini faccia chiarezza"

Fratelli d’Italia attacca ancora una volta il governatore della Regione Emilia-Romagna, nominato ieri ’vice’ del commissario straordinario alla ricostruzione, Francesco Paolo Figliuolo. "I nostri auguri di buon lavoro a Stefano Bonaccini per la nomina a sub commissario per l’alluvione – sostiene Marta Evangelisti, capogruppo Fratelli d’Italia in Regione – . Ora confidiamo nel fatto che inizi a lavorare invece che fare il capo partito, magari partendo dall’individuare le responsabilità di quanto avvenuto, anche se questo significherà riconoscere le sue colpe e quelle della sua ex vice presidente Elly Schlein".

Evangelisti continua così: "Gli consigliamo per questo di rendere pubblici a tutti i cittadini i documenti che gli abbiamo richiesto, che per legge doveva diffondere a fine maggio e che invece sta nascondendo da mesi. Per quanto riguarda la gestione dei rimborsi e dei contributi gli consigliamo invece di leggere attentamente il decreto e di fare riferimento al commissario Figliuolo. Infine gli ricordiamo che, mentre il governo Meloni sta già erogando il denaro per l’alluvione del 2023, ci sono ancora persone che aspettano da lui quello per l’alluvione del 2019".