Bonaccini ospite dell’Albero di tutti

Nel pomeriggio di martedì il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini ha visitato a Forlì, sul piazzale antistante la Chiesa di San Giacomo, l’Albero dei Tutti, la più grande scultura dedicata a tutte le vittime di mafia realizzata dall’artista Gregor Prugger. Si tratta di un grande abete alto più di quindici metri ai cui rami spogli è affissa una scultura che raffigura i tanti caduti nella lotta alla mafia. L’incontro è avvenuto alla presenza di rappresentanti di Polizia di Stato, Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, Comune di Forlì, Circolo Aurora, esponenti del mondo scolastico e Cisl Romagna, sostenitori del progetto di comunita’. Simona Palo, referente Fondazione Falcone in Emilia Romagna, ha condotto una visita guidata all’opera, sottolineando l’importanza dell’arte come veicolo per trasmettere una nuova cultura di legalità. L’opera resterà visibile fino al 30 gennaio. Info e prenotazioni al percorso alla mail: palosimona1@gmail.com.