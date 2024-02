Bongiorno:: "Presto un altro ciclo di incontri"

"Un ciclo di incontri, da ottobre a febbraio, partecipato e apprezzato". È questo il bilancio di Fratelli d’Italia Forlì dopo aver toccato vari temi: sicurezza, decoro urbano; università, cultura e turismo; politiche per la famiglia e per i giovani; strategie e visioni per il centro storico; infrastrutture, Pnrr, mobilità e viabilità (si è parlato di tangenziale, carcere e Ripa).

"Lo scopo che ci eravamo prefissati – spiega Vincenzo Bongiorno, coordinatore di Fratelli d’Italia Forlì – era quello di favorire uno scambio di idee, ascolto e confronto per la crescita della nostra amata città. Con grande piacere abbiamo registrato un’ottima partecipazione a ogni data del percorso, con numerosi interventi ogni volta da parte di rappresentanti di associazioni, sindacati, professionisti e cittadini". Da un punto di vista politico, Bongiorno attacca: "Dal 1970 al 2019, i sindaci ex Pci, Pds, Ds e infine Pd hanno lasciato sul campo una miriade di nodi e opere incompiute. La Giunta Zattini ha invece ottenuto risultati egregi".

Al primo ciclo di incontri, ne seguirà un secondo: "Presto partiremo con altri appuntamenti – spiega Bongiorno – per continuare a stare in mezzo alla gente, per ascoltare le esigenze delle persone oltre che per illustrare le nostre proposte a sostegno del sindaco Gian Luca Zattini".