Borgo Romano, adesioni al pranzo

Ultimo giorno per prenotare un posto al pranzo del Borgo Romano, in programma domenica al bar Calderone di Terra del Sole (contattare Bianca al tel. 327.0681129). Una giornata di festa per i contradaioli guidati dal presidente Michele Verità: in mattinata nell’Arena di tiro alla balestra sotto le mura medicee andrà in scena la canonica sfida in famiglia per la proclamazione del Re leone 2023. Alle 9 sono previsti i tiri di prova e il sorteggio delle postazioni. A seguire la gara, la premiazione e, al termine, il pranzo conviviale (antipasto, bis di primi, dolce, bevande e caffè proposti al costo di 20 euro). Lo scorso anno a imporsi fu Nicola Pieraccini, che iscrisse il nome nell’albo d’oro sotto quelli dei predecessori Massimiliano Bellino e Michele Verità. Sarà anche l’occasione per celebrare il recente trionfo al campionato italiano, vinto a Pisa sotto il gonfalone di Terra del Sole (il tredicesimo scudetto del palmares più ricco del Bel Paese), e il giovane Raffaele Dotti, risultato primo tiratore nella gara nazionale individuale.