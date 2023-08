Borse di studio per studenti, bando online

È online il bando per le borse di studio per l’anno scolastico 20232024. Il termine per la presentazione della domanda scade alle 18 del 26 ottobre. I contributi sono destinati agli studenti residenti in Emilia-Romagna nati a partire dall’1 gennaio 1999 (requisito non richiesto agli studenti e studentesse disabili certificati) che frequentino le scuole superiori o il secondo e il terzo anno dell’IeFP in un un ente di formazione professionale accreditato per l’obbligo di istruzione nel Sistema regionale IeFP, oppure le tre annualità dei percorsi personalizzati dell’IeFP.

Saranno finanziate le richieste in base all’Isee del nucleo familiare dello studente. La domanda deve essere presentata online da uno dei genitori, dal legale rappresentante o tutore o, nel caso in cui sia maggiorenne, dallo studente stesso, usando l’applicativo Ee.Go. Info sul sito dell’Ente www.provincia.fc.it alla sezione Attività Istruzione.