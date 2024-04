Bosso e Ferra: due big del jazz a Meldola

Arriva a Meldola il festival itinerante Crossroads. Domani alle 21, al Teatro Comunale Dragoni si esibiranno il trombettista Fabrizio Bosso e il chitarrista Bebo Ferra tra i massimi rappresentanti del jazz nazionale. "Bosso è uno dei jazzisti italiani meno bisognosi di presentazioni per il grande pubblico – scrive la direzione artistica della rassegna – che è abituato a vederlo sia in trasmissioni televisive nazionali che dal vivo al fianco dei più popolari nomi della musica italiana commerciale. Il grande dono di Bosso è quello di riuscire a conservare l’interesse di questo vasto uditorio anche quando indossa i panni del jazzista senza compromessi: virtù di un solista dalla rara eloquenza.

Una carriera in continua e inarrestabile ascesa quella di Fabrizio Bosso, a partire dall’esordio, immediatamente sensazionale, con il disco ’Fast Flight’ (2000). Da allora ha collaborato con i migliori jazzisti italiani (Stefano Di Battista, Paolo Fresu, Flavio Boltro, Enrico Rava). Parallelamente alla sua intensa attività jazzistica, Bosso ha sempre frequentato anche i palchi (e i dischi) del pop nazionale, usandoli come trampolino per la sua visibilità e sempre figurando in contesti che ne hanno messo in risalto le qualità di solista: con Sergio Cammariere, Raphael Gualazzi, Mario Biondi, Nina Zilli, Nicola Conte.

Il cagliaritano Ferra, milanese d’adozione, si esibisce dal 1979. Dopo la collaborazione con la seconda formazione degli Area negli anni Novanta, consolida i rapporti con Paolo Fresu ed entra nell’orbita di Mauro Negri, Michael Rosen, Gianni Cazzola. In anni più recenti sono arrivate le collaborazioni con Javier Girotto, Paolino Dalla Porta, Rosario Bonaccorso e Fabrizio Sferra, Enrico Pieranunzi, Raffaello Pareti, Antonello Salis. La principale vetrina che ha messo in luce le doti di Ferra è la collaborazione con Fresu in vari contesti, dal duo al Devil Quartet.

Crossroads 2024 è organizzato da Jazz Network in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e Paesaggio della Regione Emilia-Romagna e con il sostegno del Ministero della Cultura e di numerose altre istituzioni. Il festival vanta il patrocinio di Anci Emilia-Romagna. Il concerto è realizzato in collaborazione con l’assessorato alla cultura del Comune di Meldola e Cosascuola Music Academy di Forlì. Biglietti: prezzo intero: 15 euro; ridotti da 8 a 12 euro. Prevendite: Teatro Dragoni: dalle 19,30 (338.2273423). Informazioni e prenotazioni telefoniche: Jazz Network, 0544.405666 (9-13), info@jazznetwork.it. Prevendite on-line: www.diyticket.it, www. crossroads-it.org.

Oscar Bandini