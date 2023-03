Brn Village al traguardo Apertura a inizio giugno

Sarà il primo villaggio in Italia interamente dedicato al mondo della bicicletta, aperto agli appassionati di ciclismo e a chi vorrà apprendere i segreti delle due ruote, ma anche a tutti coloro che desidereranno, semplicemente, trascorrere una giornata all’aria aperta. In costruzione a Forlimpopoli a fianco della circonvallazione, da ieri per il Brn Village c’è anche l’attesa data ufficiale di apertura al pubblico: il prossimo 4 giugno (il 3 l’inaugurazione), dopo quasi due anni di lavori.

Era il 23 giugno del 2021, infatti, quando i fratelli Marco e Gianluca Bernardi, entrambi al timone dell’azienda forlimpopolese Brn Bike Parts, alzarono il sipario sul maxi progetto. Si prevedeva un investimento di oltre 15 milioni rigenerando un’ex-area industriale di 70mila metri quadrati – quella dello storico zuccherificio Sfir –, rimasta abbandonata da anni. Mentre sempre più persone si appassionavano agli sviluppi del cantiere, gravato non poco dalle concomitanti turbolenze nel settore dell’edilizia (in primis, la crisi delle materie prime), le attrazioni del Brn Village si sono evolute e arricchite, rendendo ancor più atteso il risultato finale.

All’interno del villaggio si potrà scegliere fra ben 6 tracciati, diversi a seconda dei gusti e del livello di allenamento. Oltre alla pista di educazione stradale, destinata soprattutto alle scolaresche, e alla ‘Mini pump kids’, pensata per i più piccini, spazio per l’adrenalina con le 2 ‘pumptrack’ junior e pro – che, con i loro 3.200 metri quadrati di sviluppo complessivo, costituiranno l’area pumptrack più grande d’Italia –, le linee di ‘dirt jumps’ (letteralmente, ‘salto del terriccio’, il salto delle dune per compiere acrobazie su due ruote) e il tracciato per mountain bike, in fase di ultimazione in questi giorni. Un pumptrack è un circuito di dossi, curve sopraelevate e discese progettato per essere percorso non pedalando ma appunto ‘pompando’, ovvero generando slancio coi movimenti, in su e in giù, del corpo. Non mancheranno un ristorante bio e un bike cafè, a pochi passi dalla Piazza del Ciclista, un’area a uso gratuito attrezzata con il necessario per fare un check-up completo al proprio mezzo.

L’ambizioso progetto è cresciuto anche dal punto di vista della sostenibilità ambientale: oltre alle 600 nuove piantumazioni e a un percorso ciclopedonale di quasi 2 km lineari, integrato e collegato alla rete ciclabile del comune di Forlimpopoli, il Brn Village è dotato di un impianto fotovoltaico da 200 kilowattora, in grado di soddisfare l’intero fabbisogno energetico dell’azienda e del parco.

"Abbiamo voluto fortemente il Brn Village per dare il nostro contributo alla promozione di stili di vita sani e sostenibili sul territorio", dichiara Marco Bernardi, ad di Brn Bike Parts e ideatore di Buonfood, linea di alimenti funzionali per la salute e il benessere. "Siamo felici di aver creato uno spazio in cui promuovere il ciclismo per tutte le età, in un ambiente accogliente e sicuro. Abbiamo in cantiere tante idee, che prenderanno forma dopo l’inaugurazione. Non vediamo l’ora di condividerle".

Maddalena De Franchis