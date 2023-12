Buon 2024 Giovani talenti: sogni e speranze

Traguardi diversi per talenti speciali. Sono tanti i giovani che si sono distinti nei campi più svariati. Tra loro il ricercatore forlivese Michele Ghini, 28 anni, ha vinto il premio ‘Eny Award-Miglior giovane mente’ ed è stato ricevuto al Quirinale dal presidente Mattarella per i suoi studi che consentono di raccogliere l’energia solare grazie ai nanocristalli: "Nella mia ricerca – ha spiegato – testo la capacità dei nanocristalli di ossidi metallici di convertire, accumulare e rilasciare l’energia solare". Gli Eni Award sono definiti dagli esperti del settore come i ‘Nobel per l’energia’. In novembre sono stati premiati ad Atene, dal presidente Ioannis Karalias al ‘Centro europeo per l’architettura, l’arte, il design e gli studi urbani’, i giovani architetti dello studio modiglianese ‘Ellevuelle’ che si è classificato tra i finalisti del premio internazionale ‘Europe40under40’. Lo studio è costituito da Michele Vasumini, Giorgio Liverani, Luca Landi, Matteo Cavanina ed Eleonora Festa, supportati da altrettanto giovani collaboratori. Questi i progetti che hanno conquistato la giuria: la residenza di Casa Bieffe a Modigliana, l’ampliamento di Corte San Ruffillo a Dovadola e la ridefinizione dell’area antistante la stazione ferroviaria di Cesena. È stata la 28enne forlivese Ilaria Demo De Lorenzi a girare il celeberrimo video che accompagna la canzone di Blanco e Mina, ‘Un briciolo di allegria’, lavorando dietro la macchina da presa per trasformare in immagini le suggestioni del testo. È originario di Rimini, il 22enne Luca Mordini, ma è anche un po’ forlivese d’adozione, infatti ha studiato per 5 anni all’aeronautico Baracca; è già pilota di linea e solca i cieli a 30mila piedi sugli aerei Ryanair. E come dimenticare Alice, 26 anni e la sindrome di Down che, dopo aver smesso di parlare durante il lockdown, è riuscita a convertire i suoi sogni nella realizzazione di borse colorate e fantasiose che hanno dato vita a una linea che è poi stata prodotta dall’azienda di famiglia? L’elenco è parziale: naturalmente sono tanti altri ancora i ragazzi e le ragazze che in qualche modo hanno saputo lasciare un segno con le loro capacità, la loro passione e il loro cuore.