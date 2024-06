’Buonanotte suonatori’: alla rocca la festa della musica popolare

‘Buonanotte Suonatori - La Repubblica della Musica’ è un evento praticamente unico in Italia, organizzato dalla Scuola di Musica Popolare di Forlimpopoli, in occasione della chiusura del suo anno scolastico. Una sorta di busker festival ‘fatto in casa’, con gli allievi e i maestri della Scuola che invadono, letteralmente, gli spazi più suggestivi della rocca forlimpopolese con i suoni, gli strumenti e le melodie popolari che hanno studiato e perfezionato durante l’anno scolastico. Il palco del Verdi, le sale del Museo Archeologico , i quattro torrioni con i relativi camminamenti, la sala mostre e del consiglio diventano così palcoscenici per concerti ed eventi. Buonanotte suonatori non è più un saggio ma è una festa popolare alla quale tantissimo pubblico accorre per scoprire il suono di cornamuse, zampogne, ghironde, arpe, flauti, ocarine, nyckelharpe e tanti altri strumenti, a volte rari e curiosi. ‘Buonanotte Suonatori - La Repubblica della Musica’ si svolgerà questa sera nella rocca albornoziana con ingresso a offerta libera. Quest’anno parteciperanno, oltre che romagnoli ed emiliani, anche americani, belgi, giapponesi e veneti. I concerti prenderanno il via alle 21 nella corte interna con le cornamuse. Alle 21,30 verranno attivati tutti i palchi in contemporanea. Saranno oltre 80 gli artisti ad esibirsi tra allievi e maestri. Per poi ritrovarsi tutti insieme alle 23, sempre nel cortile interno, per la chiusura con l’Orchestrona della Scuola di Musica Popolare. In caso di maltempo l’evento sarà rinviato a domani.

Matteo Bondi