Buone pratiche digitali, premio a Civitella

La Regione Emilia Romagna ha premiato il Comune di Civitella per le buone pratiche digitali messe in atto.

Il riconoscimento è stato consegnato a Bologna dagli assessori regionali al personale e bilancio Paolo Calvano e alla scuola e ricerca Paola Salomoni al sindaco Claudio Milandri.

"Grazie alle misurazioni della piattaforma Desier (Digital Economy and Society Index Emilia Romagna) che individua le migliori esperienze in ambito digitale di Comuni e Unioni – commenta Milandri – siamo stati premiati perché abbiamo raggiunto buoni risultati su connettività, capitale umano, integrazione delle tecnologie digitali e servizi pubblici online. Ringrazio Lisa Perini che durante il suo impegno nel servizio civile digitale ha in particolare aiutato i cittadini, e non solo a quelli della terza età e alle associazioni del Terzo Settore, a fare lo spid che è diventato uno strumento essenziale nella vita di tutti i giorni per pagamenti e disbrigo pratiche presso la pubblica amministrazione e non solo".

"Il ringraziamento mio e della giunta va esteso a tutto il personale comunale – conclude il primo cittadino di Civitella – che in questi anni si è formato per essere all’altezza delle sempre più avanzate sfide che il digitale propone".

o.b.