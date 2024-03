Buonguerrieri (FdI): "Ora sarà più semplice". Il Pd: "Caos per Sfinge? No, le ordinanze" La deputata Alice Buonguerrieri elogia l'iniziativa del generale Figliuolo per semplificare la compilazione dei documenti per la ricostruzione post-alluvione. Il consiglio regionale dell'Emilia-Romagna approva una risoluzione per accelerare i rimborsi al 100%. La consigliera Rontini sottolinea la necessità di adeguare le ordinanze. Il presidente Biondi si impegna a velocizzare le procedure per i cittadini colpiti dall'alluvione.