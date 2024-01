Bus, corso al via per 15 autisti

Sono aperte le candidature per la nuova edizione di Randstad4driving, il percorso ideato da Start Romagna e Randstad per formare quindici conducenti di autobus sul territorio di Forlì-Cesena. Si tratta di un’iniziativa che l’azienda del trasporto pubblico locale in Romagna aggiunge ai progetti avviati per affrontare la carenza di offerta di autisti, che riguarda in modo più ampio il settore del trasporto di persone a livello nazionale. Per i partecipanti, le lezioni saranno completamente gratuite ed è possibile presentare la propria candidatura fino al 21 febbraio. I quindici candidati selezionati seguiranno un percorso di formazione di 220 ore per il conseguimento della patente D-Cqc, con inizio il 26 febbraio. Ai partecipanti, già in fase formativa, verrà offerto un contratto di somministrazione lavoro e l’assunzione in Start Romagna ad acquisizione delle patenti.

"Siamo pronti per lanciare una nuova stagione di Randstad4Driving nella provincia di Forlì-Cesena – ha dichiarato Erika Sartori, specialty manager logistics di Randstad – per cercare nuovi aspiranti autisti da impiegare nel trasporto pubblico. Grazie al nostro know how e all’esperienza sul territorio di Start, siamo certi di muovere un ulteriore passo per frenare la scarsità di talenti che impatta il settore dell’autotrasporto sia a livello locale che nazionale". "Come azienda siamo impegnati per trovare soluzioni – spiega Roberto Sacchetti, presidente di Start Romagna –al problema generale della carenza di autisti. E’ un’opportunità per i giovani in cerca di una occupazione, in un’azienda solida che svolge un servizio di primaria importanza per la collettività e centrale nella transizione ecologica".