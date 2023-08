Bus, via agli abbonamenti Prezzi al rialzo fino al 2,6%

Scatta la campagna abbonamenti degli autobus per gli studenti, che torneranno tra i banchi il 15 settembre, giorno in cui Start Romagna – azienda a partecipazione pubblica che gestisce il trasporto pubblico locale – farà partire l’orario invernale delle corse.

L’offerta di abbonamenti under 26 si rivolge agli studenti che non rientrano nell’agevolazione regionale ’Salta su!’, iniziativa della Regione che rende gratuito l’abbonamento scolastico per gli studenti di scuole elementari e medie inferiori indipendentemente dal reddito, e che per gli studenti delle superiori prevede alcuni requisiti quali, per esempio, la residenza in regione e un Isee non superiore a 30mila euro (per maggiori informazioni: https:www.startromagna.itsalta-su-2023-2024. Per sottoscrizioni: https:salta-su.it).

Gli abbonamenti under 26 sono dedicati da Start Romagna a quanti non hanno ancora compiuto 27 anni alla data di avvio della validità del titolo di viaggio; i ticket hanno durata annuale e consentono di viaggiare all’interno delle zone prescelte. Rispetto allo scorso anno le tariffe hanno subito un incremento che dall’1,7% al 2,6%, a seconda del numero di zone.

Tariffe e modalità d’acquisto degli abbonamenti sono consultabili sul sito web aziendale nell’apposita sezione (https:www.startromagna.itabbonamentiunder-26). Per un nuovo abbonamento è necessario recarsi in uno dei Punto Bus Start Romagna con una fototessera recente. Il rinnovo può essere fatto via web, allo sportello del bancomat, tramite App MooneyGo, ai Punto Bus o i rivenditori autorizzati.